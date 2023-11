ONU: pesquisa alerta que temperatura do planeta pode subir 3°C

Os atuais compromissos dos países para limitar as mudanças climáticas ainda assim colocarão o mundo em um caminho de ficar mais quente em quase 3º graus Celsius (ºC) neste século, de acordo com uma análise da ONU (Organização das Nações Unidas) publicada nesta segunda-feira (20), em Londres.

O relatório anual sobre a Lacuna de Emissões – que avalia os compromissos das nações no combate às mudanças climáticas comparados com a necessidade do planeta – descobriu que o mundo terá entre 2,5ºC e 2,9ºC de aquecimento acima do período pré-industrial se os governos não acelerarem as ações em relação ao clima.

Se houver aquecimento de 3ºC, cientistas preveem que o mundo pode ultrapassar vários pontos catastróficos sem volta, com o derretimento dos lençóis de gelo e a seca da Floresta Amazônica.

Tendências

“As tendências atuais estão levando nosso planeta a um aumento de temperatura de 3°C”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres. “A lacuna de emissões está mais como um desfiladeiro de emissões,”, acentuou.

Os líderes mundiais se reunirão em breve, em Dubai, para o encontro anual de clima da ONU, a COP28, com o objetivo de manter viva a meta estabelecida no Acordo de Paris, de aumento de 1,5ºC.

Mas o novo relatório da ONU traz poucas boas notícias. As emissões precisam cair 42% até 2030 para manter o aquecimento dentro de 1,5 grau estipulado no acordo. Mesmo no cenário mais otimista, a chance de atingir o objetivo é de apenas 14%.

As emissões de gás causadoras do efeito estufa subiram 1,2% entre 2021 e 2022, para um recorde equivalente a 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono.

Fonte: EBC Internacional