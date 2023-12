ONU: 297 civis morreram em abrigos de Gaza desde o início da guerra

Forças de Defesa de Israel – 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

Ao menos 297 pessoas deslocadas da Faixa de Gaza foram mortas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, segundo o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha). Os números foram contabilizados até o último sábado (16).

Conforme a ONU, esse dado corresponde às pessoas que estavam abrigadas em instalações administradas pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA).

Ainda segundo os números, outros 1.032 palestinos deslocados que estavam nesses abrigos ficaram feridos e as escolas da UNRWA localizadas no enclave também foram danificadas.

“Setenta das escolas danificadas são da UNRWA, com pelo menos 56 servindo como abrigos para deslocados internos [pessoas deslocadas internamente]”, afirmou a Ocha. “Várias escolas, incluindo escolas da UNRWA, foram diretamente atingidas por ataques aéreos israelenses ou por bombardeios de tanques.”

De acordo com a UNRWA, cerca de 1,9 milhão de palestinos — 85% da população de Gaza — foram deslocados por meio da faixa desde o início do conflito, em 7 de outubro, com o ataque surpresa do Hamas contra Israel.

A maioria dos civis, cerca de 1,4 milhão, está abrigada em instalações da organização.

Agora, Rafah, que fica mais ao sul de Gaza, tornou-se a região mais densamente povoada do enclave, com 12.000 pessoas por quilômetro quadrado. Isso também aconteceu após a chegada de dezenas de milhares de pessoas deslocadas desde 3 de dezembro.

