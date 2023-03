OnlyFans pode ser muito bom para sua vida sexual, afirma estudo

Um novo estudo aponta que pessoas que usam OnlyFans tendem a ter um maior conhecimento sobre saúde e práticas sexuais

De acordo com o estudo, publicado no jornal “sexualidade e cultura” de Springer, vários participantes pesquisados descobriram que aprenderam mais sobre sexo enquanto usavam o aplicativo.

“O currículo formal de educação sexual varia amplamente nos Estados Unidos, e os indivíduos podem buscar informações adicionais sobre sexo e sexualidade em fontes informais de mídia e plataformas online”, disse a principal autora do estudo, Marie Lippmann, ao PsyPost. “Estávamos interessados em entender o aprendizado no OnlyFans, já que é uma plataforma tão amplamente usada e inovadora.”

O aplicativo liderado pelo criador, que permite aos usuários postar aparentemente qualquer coisa, há muito tempo abriga conteúdo sexual explícito, bem como um meio para as trabalhadoras do sexo gerarem uma renda.

Os pesquisadores por trás do estudo disseram que seu objetivo era entender o efeito que o aplicativo teve na vida sexual dos participantes.

De acordo com os dados de Lippmann, 41% das 425 pessoas envolvidas no estudo disseram que realmente experimentaram coisas que aprenderam no aplicativo em seu próprio quarto – desde usar brinquedos sexuais até explorar sua orientação sexual.

No estudo, 53% dos participantes eram do sexo masculino, enquanto 46% eram do sexo feminino. Quase todas as pessoas entrevistadas afirmaram ser heterossexuais.

“As pessoas que se envolvem com a plataforma OnlyFans estão obtendo novos conhecimentos sobre si mesmas (auto-exploração) e sexualidade em geral (conhecimento específico do domínio conceitual)”, disse Lippmann. “Eles também estão aprendendo novas habilidades (conhecimento processual) que estão aplicando em suas vidas e relacionamentos sexuais.”

“Devido ao foco deste estudo no aprendizado e limitações nas características da amostra e na quantidade de perguntas que pudemos fazer nesta pesquisa, uma série de questões interessantes permanecem abertas para pesquisas futuras”, escreveram os pesquisadores.

“Por exemplo, como a experiência do OnlyFans pode diferir para profissionais e usuários do sexo, como os profissionais do sexo escolhem o OnlyFans como sua plataforma, como certos dados demográficos (como raça/etnia, orientação sexual, orientação de relacionamento, etc.) podem estar relacionados ao aprendizado em OnlyFans, ou quais recursos de design específicos do OnlyFans podem tornar a plataforma mais ou menos provável do que outras plataformas de serem acessadas para fins de aprendizado sexual.