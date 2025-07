Ônibus se parte ao meio em grave acidente com trem; 11 passageiros ficam feridos

25 pessoas estavam no ônibus no momento da colisão

Um grave acidente entre um ônibus da Transporte Coletivo Glória e um trem da empresa Rumo deixou 11 pessoas feridas na noite desta quarta-feira (23), no bairro Cabral, em Curitiba.

O choque, ocorrido por volta das 23h30 na Avenida Paraná, foi tão violento que partiu o coletivo ao meio. Os 25 passageiros a bordo escaparam com ferimentos leves, segundo informações preliminares.

Como ocorreu o acidente

De acordo com a Rumo, responsável pela ferrovia, o maquinista do trem acionou a buzina ao se aproximar do cruzamento, seguindo os procedimentos padrão, mas foi surpreendido pela ação do motorista do ônibus.

Apesar de ter acionado os freios de emergência, a composição ferroviária, devido ao seu peso e tamanho, não conseguiu parar a tempo de evitar o acidente.

A Transporte Coletivo Glória, empresa responsável pelo ônibus, emitiu uma nota lamentando o acidente e afirmando que apura as circunstâncias do ocorrido.

Testemunhas relataram cenas de pânico no local, mas, felizmente, nenhuma morte foi registrada. Os feridos receberam atendimento médico. A reportagem acompanha os desdobramentos do caso de perto e mais informações serão divulgadas a medida que estiverem disponíveis.