Ônibus rosa da Lei Maria da Penha visita Mantenópolis, Barra de São Francisco e Nova Venécia esta semana

O ônibus rosa da Lei Maria da Penha sai em caravana pela região noroeste do estado, esta semana, para marcar presença nas cidades de Mantenópolis nesta terça-feira (04), de Barra de São Francisco nessa quarta-feira (05) e de Nova Venécia na próxima quinta e sexta-feira (06 e 07). O objetivo é aproximar o Judiciário da comunidade por meio de ações educativas sobre o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher e como preveni-la.

Então, nos dias marcados, das 9 às 14 horas, a equipe da Coordenadoria da Mulher do TJES (Comvides) vai orientar quem aparecer nas praças destes Municípios (confira os locais logo abaixo) sobre situações de violência que podem estar acontecendo com a própria pessoa, com algum familiar ou sua rede de amizade, e que providências tomar. Além disso, quem tiver algum processo sobre o assunto pode ir até lá ver como está o andamento.

Durante as ações, também serão oferecidos serviços de saúde, atendimento psicossocial e jurídico, em parceria com as Prefeituras do Municípios, o Instituto Gênesis, e o Núcleo Margaridas (Núcleo de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência) da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres, do Governo do Estado.

Serviço • Mantenópolis 04 de julho (terça-feira) | 9 às 14 horas | Praça Dom Luiz • Barra de São Francisco 05 de julho (quarta-feira) | 9 às 14 horas | Praça Arlindo Pinto da Costa • Nova Venécia 06 (quinta-feira) | 9 às 14 horas | Praça Adélio Lubiana 07 (sexta-feira) | 09 às 14 horas | Praça Ivo Lobo

Macrodesafio: Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Vitória, 03 de julho de 2023

