Ônibus Rosa da Lei Maria da Penha transita por três cidades do Noroeste do Espírito Santo durante esta semana

O Juizado Itinerante, conhecido também como Ônibus Rosa da Lei Maria da Penha, esteve hoje (17), no município de Marilândia, dando início à semana de ação cidadã no noroeste do Estado, das 8 às 15 horas, todos os dias. Nos próximos dias o ônibus segue para as comarcas de Baixo Guandu e Colatina.

Conforme o planejamento do roteiro, em Marilândia, o juizado itinerante contou com apresentação cultural, atendimento médico, solicitação de mamografias, atendimento com nutricionista e fisioterapeuta, testes rápidos, agendamento de preventivos, bem como palestra com ginecologista, orientações sobre Cadastro Único e sorteio de brindes.

No dia 18/10 o ônibus estará em Baixo Guandu, onde oferecerá serviços à comunidade como apresentação cultural, dinâmicas com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), testes rápidos, aferição de pressão, agendamento de mamografia, atualização do cartão de vacina e orientações sobre bolsa família e Cadastro Único.

Já nos dias 19 e 20 de outubro, o juizado Itinerante se instalará em Colatina com orientações sobre a saúde da mulher, panfletagem a respeito da violência doméstica e familiar, aula de fitdance, massagem relaxante, design de sobrancelhas, planejamento familiar, além dos serviços ofertados nas comarcas anteriores como orientações sobre cadastro único, orientações sobre mamografia, testes rápidos e apresentação cultural.

Com o intuito de promover ações que conscientizem e oriente a população acerca da rede de suporte e assessoria jurídica direcionada a mulheres vítimas de violência doméstica, o ônibus rosa é uma criação do Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comvides), que atua de maneira multidisciplinar.

Confira abaixo o endereço de estadia do juizado em cada Comarca para não ficar de fora da ação.

Marilândia: Praça 15 de Maio (em frente a prefeitura municipal)

Baixo Guandu: Rua Álvaro Rodrigues da Mata (em frente a casa de saúde da mulher)

Colatina: Praça do Sol Poente (em frente a estação central de ônibus)

Vitória, 17 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Layna Cruz | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES