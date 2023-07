Ônibus rosa da Lei Maria da Penha participa do Dia de Cooperar neste sábado em Vila Velha

O Ônibus Rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha participa, neste sábado (01), do Dia de Cooperar 2023, que acontece das 8 às 12 horas, no Bairro Divino Espírito Santo, na rua da escola Tia Nenzinha, em Vila Velha. O evento é gratuito.

Além da ação de conscientização a respeito dos tipos e formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e orientações para vítimas, serão oferecidos outros serviços à população, como orientação jurídica, profissional, atendimento do Sine e do Procon, corte de cabelo masculino e feminino, cadastro para realização de mamografia e emissão de carteira de identidade.

Na área de saúde haverá aferição de pressão e glicemia, vacinação contra gripe, Covid-19 e outras, vacinação antirrábica para cães e gatos, orientação psicológica, de saúde e primeiros socorros, alongamento e funcional.

Quem for até lá conferir também poderá participar de jogos cooperativos, contação de histórias, orientações educativas de trânsito e educação financeira. A diversão também estará garantida com teatro, pula-pula, escorregador, pipoca, algodão-doce e outras delícias.

A ação é realizada pelo Sistema OCB/ES e conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Prefeitura de Vila Velha, da Câmara Municipal, do Detran, Unimed, Polícia Civil, Sicoob, entre outros.

