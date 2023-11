Ônibus rosa da Lei Maria da Penha faz parada em Linhares neste sábado, 25

Neste sábado (25), o ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha estará em Linhares para uma ação de conscientização da população sobre os diferentes tipos de agressões contra meninas e mulheres. Os atendimentos acontecem das 9 às 15 horas, no estacionamento do Supermercado Sempre Tem, localizado à Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 1812, no bairro Shell.

A iniciativa acontece por meio de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e o Ministério Público Estadual (MPES), por meio do VI Subnúcleo de enfrentamento à Violência Doméstica do Nevid, bem como o Núcleo Margaridas, da Secretaria de Políticas das Mulheres.

Representantes dessas instituições estarão no local para prestar informações a toda a população e orientar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com a distribuição de material educativo, como o “violentômetro”, além de esclarecimentos sobre como, quando e onde denunciar.

A ação também marca o Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, lembrado no dia 25 de novembro, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em homenagem às irmãs Maribal, violentamente torturadas e assassinadas, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo.

Serviço O Ligue 180 é um canal gratuito e confidencial para receber denúncias de violência. No Espírito Santo, as mulheres também têm a sua disposição as Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM), além de seis Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar.

Saiba mais em: http://www.tjes.jus.br/institucional/coordenadorias/coordenadoria-de-combate-a-violencia-domestica-contra-a-mulher/enderecos-uteis/.

Macrodesafio: Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Vitória, 24 de novembro de 2023

