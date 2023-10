Ônibus rosa da Lei Maria da Penha faz parada em encontro para mulheres agrícolas nesta sexta-feira, 06/10

O Ônibus Rosa da Lei Maria da Penha esteve em Nova Venécia nesta sexta-feira (06/10), no 19º Encontro de Mulheres, que aconteceu na Escola Família Agrícola de Chapadinha (EFA Chapadinha). A ação educativa, que promoveu o acolhimento das mulheres, também contou com a presença do Núcleo das Margaridas, da Secretaria de Políticas da Mulheres.

Entre as atividades programadas, também foram oferecidos agendamentos e atendimentos de saúde, bem como palestras sobre: a trajetória das lutas pelos direitos das mulheres no Brasil, feminismo contemporâneo e autocuidado. Além de oficinas de cuidados e beleza.

E o encontro continua no sábado (07/10), mas apenas na EFA Chapadinha, com workshop de culinária e palestras sobre emoções e relacionamentos. Durante o evento ainda haverá exposição de produtos artesanais, culinários e plantas.

Aleandra Zavarise Belcavello, uma das coordenadoras do encontro de mulheres camponesas da escola, contou que o evento acontece há 19 anos, e este ano traz o tema “Mulheres em Luta: buscando nas relações o equilíbrio emocional”.

“O encontro iniciou somente com as mães dos alunos, mas hoje atende um público de mais de 100 mulheres, envolvendo as representações das comunidades vizinhas, dos municípios de Nova Venécia, Vila Pavão, Ecoporanga e São Mateus. O evento conta, esse ano, com uma programação vasta de palestras, desenvolvimento da campanha outubro rosa, em parceria com as prefeituras e secretarias de saúde. Contamos também com uma atividade nova no encontro, que é o Juizado Itinerante, e o Núcleo das Margaridas, fazendo atendimentos às mulheres que precisam de orientação”, explicou Aleandra.

Saiba mais

O ônibus rosa é um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Espirito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comvides), para levar informação e atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em todo o estado.

Serviço Se você conhece alguma mulher que está sofrendo violência, denuncie: Disque 180 Disque 181 Polícia Militar 190 Coordenadoria de Combate à Violência Doméstica 27 3334-2174 27 3334-2709 [email protected]

Vitória, 06 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES