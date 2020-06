Ônibus do Transcol é incendiado por criminosos no ES

Segundo informações de moradores do local, o incêndio teria sido causado em protesto pela morte de um jovem, de 19 anos

Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado, no início da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Cariacica. O veículo seguia no sentido Terminal Itacibá, quando criminosos abordaram o motorista, que estava sozinho no coletivo, e atearam fogo.

O ônibus foi incendiado por volta das 5h40, ainda de madrugada. No local, testemunhas contaram que o motorista estava sozinho no ônibus e estava passando, quando dois bandidos mandaram ele descer e atearam fogo no coletivo.

Assim que o fogo começou. os suspeitos fugiram. O motorista não falou com a imprensa. O ônibus foi destruído pelas chamas. Só sobrou a carcaça. O calor foi tanto que o padrão de energia de uma casa derreteu. No segundo andar, os vidros da janela ficaram quebrados. A rede elétrica da Avenida Girassol também foi atingida pelo fogo. Os fios ficaram expostos e os moradores ficaram sem energia.

Cerca de uma hora depois do incêndio, o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e uma viatura da Polícia Militar ficou no local. Os moradores não quiseram dar entrevista, mas disseram que o incêndio foi uma represália pela morte de Vinícius de Oliveira Lourenço, de 19 anos, durante confronto entre a polícia e o suspeito, no bairro, na tarde desta quarta-feira (10). Inclusive, a ação também acabou em protesto.

Vinícius foi baleado no beco I. De acordo com a polícia, militares receberam a informação de que criminosos rivais entrariam em confronto. Os policiais resolveram montar um cerco na região. Quando chegaram, encontraram dois suspeito armados. Os policiais deram ordem de parada, mas segundo o PM, os suspeitos atiraram contra a equipe que precisou revidar. Vinícius acabou baleado e foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage.

Durante o tiroteio, o outro suspeito correu e conseguiu fugir. De acordo com a PM, com Vinícius, a equipe apreendeu 77 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, 1 aparelho celular e uma pistola nove milímetros. O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

(*Folha Vitória)