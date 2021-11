Ônibus de viagem tomba ao tentar fazer ultrapassagem na BR-101

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava parado no acostamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Um ônibus de viagem intermunicipal tombou, na manhã deste sábado (27), na BR-101, em Iconha. O acidente aconteceu quando o veículo tentou ultrapassar um caminhão carregado com botijas de gás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava parado no acostamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A empresa responsável pelo veículo mandou outro ônibus para o local e os passageiros seguiram viagem. A Eco101 disse que houve interdição total às 10h48 para remoção do veículo e o tráfego foi liberado às 11h03.

A PRF informou que não há interdição e a pista está completamente liberada.

(*PRF e Folha Vitória)