ONG capixaba prepara alunos de baixa renda para seus primeiros vestibulares

Um grupo de 25 jovens capixabas terá um desafio importante neste ano de 2021. São os alunos do Instituto Ponte (IP) que prestarão, pela primeira vez, vestibulares Brasil afora.

Todos são de origem simples, nascidos em famílias de baixa renda, mas estão de olho em graduações cobiçadas como Medicina, Engenharias, Arquitetura, Direito, Ciência da Computação e outras bastante disputadas.

Para chegar a essa fase, os estudantes se esforçaram muito. Sem condições de frequentarem escolas de maior padrão, eles se inscreveram e foram aprovados para participarem do IP, uma entidade que, por meio de parcerias com empresas e instituições, oferece a jovens talentos a oportunidade de terem uma educação de qualidade.

“Eles estão ansiosos e cheios de expectativas. Parece que concluir o ensino médio e ingressar no curso superior traz o status e a responsabilidade de ser adulto. Estamos muito confiantes em bons resultados para todos eles”, afirma Bartira Almeida, fundadora e presidente da entidade.

Para ajudar os alunos a encararem esse novo desafio, o IP entregou a cada um, neste início de ano letivo, o Guia do Vestibulando 2021 do Instituto Ponte. Nele, os alunos encontram esclarecimentos sobre dúvidas e informações importantes, incluindo dicas sobre como se preparar para o Enem, organização e informações sobre Sisu, Prouni, Nossa Bolsa e outras formas de ingresso no ensino superior.

Único no Estado a integrar o grupo das 100 Melhores ONGs do país – divulgado pelo Instituto Doar, AMBEV Voa e O Mundo que Queremos – o Instituto Ponte conta, neste ano, com 164 bolsistas de 24 municípios do Espírito Santo e Minas Gerais.