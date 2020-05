OnePlus 8 Pro tem visão raio X acidental; assista ao vídeo

Reprodução/YouTube/Unbox Therapy Câmera do OnePlus 8 Pro é capaz de ver através de tecidos pretos





Os recursos de smartphones estão cada vez mais avançados e, agora, o que está ganhando destaque é a capacidade do OnePlus 8 Pro de enxergar através de tecidos e plásticos escuros. A ferramenta de raio X da câmera do celular parece ter sido acidental, mas funciona.

A visão raio X do OnePlus 8 Pro pode ser experimentadaatravés do filtro de cor Photochrom , incorporado à câmera do dispositivo. Com ele ativado, o celular consegue enxergar através de plásticos pretos (como é o caso de controles remotos) e roupas também escuras.

Leia também: Xiaomi lidera lista de celulares mais rápidos do mundo; veja o ranking

No vídeo abaixo, que fez sucesso no Twitter , o usuário Ben Geskin mostra que a câmera do seu OnePlus 8 Pro consegue enxergar o que há dentro de um dispositivo Apple TV, que tem cobertura plástica.

One of the best examples ? #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020





O site The Verge também testou o recurso, e conta que ele funciona em alguns casos e não em outros. No caso de plásticos mais grossos, como o de câmeras profissionais, por exemplo, o filtro de raio X não consegue operar. Para as roupas, os testes feitos pelo site também funcionaram apenas em alguns casos.

Leia também: Dobrável é passado: LG cria celular com duas telas, sendo uma giratória

Já um vídeo produzido pelo canal no YouTube Unbox Therapy mostra que o recurso funcionou bem em controles e em uma camiseta preta, conseguindo ver através dessas superfícies. Confira:





Ainda não se sabe se o recurso é proposital ou foi um acidente. O que se sabe, porém, é que, para obter esse resultado parecido com raio X, o OnePlus 8 Pro deve fazer uso dos sensores infravermelhos do celular, usados geralmente para realizar o desbloqueio facial.

Por enquanto, a OnePlus ainda não se pronunciou sobre o assunto, que pode render discussões acerca de privacidade , já que a câmera do celular consegue enxergar através de alguns tecidos.