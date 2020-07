Onde fica a Lua em seu mapa astral? Saiba o que ela significa em cada signo

Freepik/reprodução Para a Astrologia Cármica, a Lua representa a memória do passado

Para a Astrologia, a posição da Lua no mapa astral representa a forma como vivemos as nossas emoções. É o que já é familiar, conhecido, nossa zona de conforto, onde buscamos nutrição emocional. O que precisamos para nos sentirmos seguros, o nos que afeta emocionalmente. A Lua também representa nossos condicionamentos, a repetição de padrões de comportamento, os instintos que nos levam a ser reativos.





Simboliza também nossa relação materna na infância, como fomos cuidados em nossas necessidades básicas. Para a Astrologia Cármica, a Lua representa a memória do passado: infância, ancestralidade, hereditariedade e vidas passadas.

Como encontrar a lua no mapa astral?

A Lua no mapa astral é definida pelo signo em que ela estava transitando no momento do nascimento de cada pessoa. A Lua se move rapidamente e fica em média dois dias em cada constelação. Veja abaixo um resumo da interpretação da Lua em cada signo:

LUA EM ÁRIES



Natureza emocionalmente enérgica e impulsiva. Muitas vezes comporta-se de maneira precipitada, sente urgência em tudo.

Prefere a autonomia e é muito independente. Num relacionamento, o que lhe interessa é a conquista. É importante aprender a equilibrar suas imposições com mais ternura, cordialidade e suavidade.

LUA EM TOURO

Necessidade de segurança financeira e material para conseguir bem-estar emocional. As emoções tendem a ser firmes e tranquilas. Aprecia a boa comida e busca conforto. É perseverante, porém, é preciso cuidado com a teimosia e a acomodação. Deve aprender a aceitar as transformações da vida como algo natural e renovador.

LUA EM GÊMEOS

É curioso e gosta de falar sobre as emoções. Às vezes fala demais. Inquieto, gosta de circular em ambientes variados, conhecer novas pessoas, experimentar emoções inexploradas… Tende a ser dispersivo, é importante estabelecer objetivos para não se tornar uma pessoa ambígua ou superficial.

LUA EM CÂNCER

Sensibilidade para relacionamentos mais íntimos. Pode ser emocionalmente instável e carente. Por isso segurança, cuidado e proteção são importantes. É preciso aprender a dar limites para sua fragilidade emocional. Com a consciência do presente, a memória do passado e a intuição do futuro, pode encontrar um caminho para seu bem-estar emocional.

LUA EM LEÃO

Procura estar em evidência, pois há necessidade inconsciente de sentir-se admirado. Gosta de romance, afeto, crianças, festas, arte, esportes, lazer e todo tipo de divertimento. Tendência a dramatizar os sentimentos. O desafio é aprender a dominar seu orgulho, cultivar um coração generoso, aprender a ceder e a reconhecer quando está errado.

LUA EM VIRGEM

Natureza prática, trabalhadora e exigente. Há preocupação com a higiene pessoal, a limpeza e a organização do lar. Pode ser tímido e reservado, prefere trabalhar nos bastidores. O perfeccionismo pode torná-lo cego para questões mais amplas. É preciso aprender a perdoar as falhas. Com sensibilidade e compreensão o aperfeiçoamento pode ser cultivado de forma mais harmoniosa.

LUA EM LIBRA

Charme e elegância na aparência e maneiras pessoais. O senso estético é apurado. É amável, cordial, encantador e bondoso com todos, porque seu bemestar emocional depende da aprovação dos outros. Prefere ceder a enfrentar situações de conflito. É preciso também aprender a impor suas vontades.

LUA EM ESCORPIÃO

É obstinado, mergulha de cabeça nas relações. As emoções intensas trazem aprendizados e mudanças. Os mistérios e segredos o atraem. Há tendência para levar muito a sério os assuntos pessoais, o que pode levar ao ciúme e possessividade. O desafio é cultivar a doçura para manter suas relações. Pode ajudar a curar as dores dos outros, devido à sensibilidade para o sofrimento alheio.

LUA EM SAGITÁRIO

É otimista, entusiasmado, aventureiro. Cultiva metas elevadas, porém, pode não possuir uma percepção muito realista da vida. Pode haver intransigência, arrogância, deboche e uma atitude egoísta superior.

O desafio é ser mais flexível. Aprender a valorizar o que já foi conquistado para controlar a insatisfação.

LUA EM CAPRICÓRNIO

Natureza reservada e cautelosa, inclinada à frieza e à austeridade. Procura racionalizar os sentimentos, prefere agir ao invés de falar sobre as emoções. É exigente e ambicioso, pode se tornar calculista.

O desafio é aprender a expressar os sentimentos. Equilibrar o dever e a responsabilidade com mais suavidade e doçura.

LUA EM AQUÁRIO

Natureza independente e rebelde. É provável que as relações familiares sejam incomuns. Os interesses se voltam para a coletividade, as amizades, as novidades, o convívio social. Mas pode haver medo de envolvimentos emocionais devido à ameaça que eles representam para a liberdade pessoal. É preciso aprender a valorizar os laços de afeto.

LUA EM PEIXES

Sensível, intuitivo, sonhador e compreensivo. Pode magoar-se facilmente. Essa sensibilidade extrema pode fazer com que se isole, para que possa se proteger. Imaginação ativa, criativa e inspirada, que pode resultar em manifestações artísticas. É preciso conhecer-se melhor, desenvolver um lado mais crítico e realista para que possa separar o que é seu e o que é do outro.