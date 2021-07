Onda de frio histórica chega ao Brasil nesta quarta; SP tem previsão de geada

Rovena Rosa/Agência Brasil – 18.7.17 Temperatura vai cair drasticamente em todo o Brasil a partir de quarta (28)

O final de julho será marcado por uma onda intensa de inverno em todo o Brasil. A partir desta quarta-feira (28), as temperaturas vão baixar no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo na região Norte do país. Na serra gaúcha, a sensação térmica poderá chegar a -25°C. Em São Paulo, a previsão é de geada até mesmo na região metropolitana a partir de sexta-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a frente fria irá se prolongar entre os dias 28 de julho e 1° de agosto, especialmente nas áreas de maior altitude.

Deve gear no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas e em algumas regiões do Rio de Janeiro.

Na serra catarinense, a previsão é de mínimas entre -8°C e -10°C. Na Serra Gaúcha, a sensação térmica deve chegar a -25ºC.

No Sudeste, o frio se intensificará a partir de quinta. Na Serra da Mantiqueira, que faz divisa entre SP e MG, as mínimas devem ficar entre -2°C e -5°C. A máxima não deve ultrapassar 15°C.