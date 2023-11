Onda de calor: Inmet emite alerta vermelho de grande perigo até 4ª

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (10/11), alerta vermelho de grande perigo, devido à atuação de uma onda de calor que atinge o país. O fenômeno ocorre em ao menos seis estados, além do Distrito Federal.

O aviso vale até a próxima quarta-feira (15/11), às 23h59. O alerta vermelho indica grande perigo ocasionado pelo aumento das temperaturas. Dessa forma, os termômetros podem registrar 5°C acima da média por período maior do que cinco dias.

No DF, estão previstas marcas acima de 36°C. Há também, para este sábado (11/11), alerta laranja de perigo, em virtude da baixa umidade relativa do ar. O aviso meteorológico, com início previsto para as 12h, é usado para indicar umidade entre 12% e 20%.

A onda de calor intenso é ocasionada pelas condições de tempo predominantemente seco, com aumento da insolação, e favorecida pela subsidência atmosférica, fenômeno que inibe o desenvolvimento de nebulosidade e aumenta a temperatura da massa de ar.

Durante esse período, a população pode sentir ressecamento da pele e desconforto nos olhos, na boca e no nariz. As altas temperaturas e a baixa umidade oferecem alto risco à saúde; por isso, é importante manter-se hidratado — com atenção especial para crianças, idosos e animais.

Confira a lista de unidades da Federação em alerta vermelho:

Distrito Federal;

Goiás;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Rondônia; e

São Paulo.