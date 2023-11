Onda de calor | Homem frita ovo em calçada no Sul do ES e viraliza; vídeo

Em meio a onda de calor que atinge grande parte do Brasil, um vendedor ambulante viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (14) após gravar um vídeo fritando um ovo em uma calçada do bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Considerada uma das cidades mais quentes do estado, Cachoeiro chegou a registrar nesta terça mais de 40ºC e sensação térmica passando dos 43ºC. Com a cidade ‘fervendo’, o ambulante resolveu entrar na brincadeira para provar que o calorão era de preparar o alimento.

Vídeo:

ES tem alerta vermelho para onda de calor até a sexta-feira

As cidades do Espírito Santo estão sob alerta vermelho por conta da onda de calor. As temperaturas máximas ficarão mais altas em comparação com os últimos dias – que já foram muito quentes, em especial neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas ao longo do dia estarão 5ºC acima da média por mais de cinco dias. O alerta vermelho tem validade até a sexta-feira (17).

Há preocupação com a saúde nesse período. É importante que crianças e idosos, principalmente, mantenham a hidratação tomando água regularmente. Se possível, não faça esforço físico exposto diretamente ao sol nos horários mais quentes do dia.

Com a temperatura alta, também é aconselhável evitar provocar fogo em áreas abertas e próximas de vegetação. Isso para diminuir a possibilidade de um incêndio se alastrar.

VEJA O MAPA:

VEJA A LISTA DAS CIDADES NO ALERTA:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória