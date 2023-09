Onda de calor faz capitais baterem até 42ºC hoje; veja a previsão

Paulo Pinto/Agência Brasil – 19.09.2023 Termômetros na Avenida Paulista oscilando entre 33ºC e 35ºC

Neste domingo (24), doze capitais devem registrar temperaturas acima de 35ºC. No segundo dia de primavera no Brasil, em Cuiabá (MT), os termômetros devem bater 42ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Campo. Grande (MS) e Palmas (TO) devem marcar 39ºC.

Desde a última segunda-feira (17), uma onda de calor extremo começou a ser registrada em diversas partes do país, ainda no final do inverno. Essas altas temperaturas fizeram com que o instituto emitisse um alerta de “grande perigo” para 11 estados, além do Distrito Federal.

Conforme o Inmet, o aviso significa que um fenômeno de “intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”. Os alertas para temperaturas acima da média para este período do ano vale até as 18h desta terça (26).

Veja, abaixo, a previsão do tempo deste domingo de acordo com as regiões:

– Sul

Porto Alegre (RS) será a única capital que deve registrar temperaturas abaixo da média para hoje. A máxima será de 21ºC e a região ainda terá chuvas, ventos fortes e riscos de inundações.

Porto Alegre: mín. 17°C e máx. 21°C;

Florianópolis: mín. 20°C e máx. 32°C;

Curitiba: mín. 19°C e máx. 33°C.

– Sudeste

Por outro lado, o Sudeste vai registrar calor em todas as capitais. Os termômetros podem chegar aos 38ºC no Rio de Janeiro, sendo uma das máximas mais altas previstas para hoje no país. Ao mesmo tempo, há poucas chances de chuvas e nuvens.

Belo Horizonte: mín. 19°C e máx. 35°C;

Rio de Janeiro: mín. 22°C e máx. 38°C;

São Paulo: mín. 20°C e máx. 35°C;

Vitória: mín. 22°C e máx. 33°C.

– Centro-Oeste

O Centro-Oeste é um dos mais afetados pelas altas temperaturas, com temperaturas podendo chegar a 42ºC em Cuiabá. O tempo será de poucas nuvens e seco, sem previsão de chuvas.

Brasília: mín. 20°C e máx. 34°C;

Campo Grande: mín. 26°C e máx. 39°C;

Cuiabá: mín. 28°C e máx. 42°C

Goiânia: mín. 22°C e máx. 38°C.

– Nordeste

Nuvens e chuvas isoladas devem atingir João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE) e Salvador (BA). A temperatura nessas capitais passa dos 30ºC hoje.

Teresina (PI) será a mais quente, com máxima de 38ºC.

Aracaju: mín. 23°C e máx. 30°C;

Fortaleza: mín. 24°C e máx. 33°C;

João Pessoa: mín. 23°C e máx. 30°C;

Maceió: mín. 22°C e máx. 31°C;

Natal: mín. 23°C e máx. 30°C;

Recife: mín. 23°C e máx. 31°C;

Salvador: mín. 23°C e máx. 31°C ;

São Luís: mín. 25°C e máx. 33°C;

Teresina: mín. 23°C e máx. 38°C.

– Norte

A capital mais quente prevista para este domingo é Palmas (TO), com máxima de 39ºC. A previsão indica chuvas isoladas e trovoadas em Boa Vista (RR), Palmas (TO), Rio Branco (AC) e Manaus (AM).

Belém: mín. 24°C e máx. 34°C;

Boa Vista: mín. 26°C e máx. 38°C;

Macapá: mín. 25°C e máx. 34°C;

Manaus: mín. 25°C e máx. 35°C;

Palmas: mín. 24°C e máx. 39°C;

Porto Velho: mín. 24°C e máx. 37°C;

Rio Branco: mín. 23°C e máx. 37°C.

Fonte: Nacional