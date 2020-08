OMS: reabertura de escolas é "momento complicado" para Europa

A Europa está entrando em um “momento complicado” com o novo ano letivo e, embora as salas de aula não tenham desempenhado um papel importante na disseminação do novo coronavírus, há evidências crescentes de jovens infectando outras pessoas em aglomerações sociais, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (27).

Pessoas mais velhas têm de se proteger com a vacina contra a gripe conforme o inverno se aproxima no Hemisfério Norte, uma temporada de mortalidade mais alta, disse o diretor regional para a Europa da OMS, Hans Kluge, em entrevista à imprensa.

“Os mais jovens não vão necessariamente morrer disso, mas é um tornado com cauda longa. Em dado momento, os mais jovens, particularmente com a chegada do inverno, estarão em contato mais próximo com a população mais velha”, disse Kluge.