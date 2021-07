Marcelo de Assis Olivia Rodrigo conquista Certificado Triplo de Platina no Brasil com “Sour”

O maior nome do pop no mundo atualmente, a cantora Olivia Rodrigo conquistou no Brasil o Certificado Triplo de Platina pelo sucesso comercial de seu álbum de estreia Sour , lançado pela Universal Music , via Geffen Records . Com 11 faixas, o álbum teve todas as músicas certificadas em pouco mais de um mês de lançamento.

Olivia também foi convidada pela Secretária de Imprensa da Casa Branca , Jen Psaki, para a entrevista coletiva diária. A cantora falou sobre coragem, criatividade e o poder da compaixão, fazendo questão de chamar a atenção para a importância da vacinação contra o novo coronavírus em adolescentes.

Um dos grandes êxitos de Sour, a faixa drivers license , alcançou o Certificado de Diamante Triplo . O clipe oficial da canção, já contabiliza mais de 178 milhões de views.