Olimpíadas: atletas ganham status de ex-BBBs para marcas em busca de publicidade

Divulgação/FIVB Douglas Souza é o novo garoto propaganda da XP

Em paralelo à Olimpíada de Tóquio, as agências de publicidade disputam atletas brasileiro para estrelarem campanhas e ações de marketing. Nessa competição, publicitários afirmam que o cachê dos atletas na olimpíada do marketing pode triplicar nos primeiros meses após os Jogos. Eles ganham status similar ao de participantes do Big Brother Brasil.

Nomes como Rayssa Leal, a fadinha do skate, medalha de prata aos 13 anos na modalidade street, Ítalo Ferreiro, ouro no surfe, entre outros estão na mira de marcas diversas do varejo, instituições financeiras, empresas de telefonia e até de streaming.

A XP anunciou Douglas Souza, atleta do vôlei que estourou nas redes sociais, como o mais novo integrante do chamado Time XP. Rayssa ganhou campanha da Nike no dia seguinte à final olímpica.

A busca pelos atletas se insere no chamado marketing de oportunidade. E cresce com a visibilidade de medalhistas brasileiros no pódio ou em redes sociais.

Alguns exemplos: