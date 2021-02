Olhos de Pocah preocupam público do BBB21; saiba como cuidar da saúde ocular

Reprodução: Alto Astral Olhos de Pocah preocupam público do BBB21

As lentes de contato geralmente são utilizadas por pessoas que enxergam mal, ou por aqueles que só querem mudar as cores dos olhos em nome da vaidade.

Além das últimas polêmicas do BBB 21, as lentes de contato estão gerando discussões nas redes sociais. Tudo porque Pocah aparece constantemente com sua visão irritada, causada por um possível uso intenso de lentes de contato.

Segundo os fãs do reality, outra possível causa para essa vermelhidão na visão da artista seria o uso contínuo de cílios postiços.

Para deixar a irritação de lado e manter a saúde ocular em dia, é importante cuidar da região dos olhos.

Todas as lentes, como as de miopia, astigmatismo, hipermetropia, multifocais e as de uso cosmético , como as de coloração, possuem um prazo para ficar nos olhos. “A maioria das lentes pode ser usada entre 4 a 8 horas, no máximo, dependendo do material”, explica a doutora Aline Couto.

É importante salientar que caso a pessoa comece a sentir incômodo antes do tempo recomendado, deve retirar o produto e fazer uma boa higienização.

Além disso, quanto mais o material da lente possibilitar a oxigenação da córnea, melhor para a saúde ocular. Caso contrário, pode provocar ressecamento dos olhos, potencializar quadros alérgicos , ceratite (inflamação da córnea), ou até infecção ocular, sendo um dos quadros mais difíceis de tratar.

“Se não permitir tanta oxigenação, a córnea começa a sofrer, e o olho começa a ficar vermelho depois de quatro a seis horas de uso do produto, passando a incomodar a região, com possível ardor”, relata a oftalmologista.

Cílios postiços

O efeito podem acumular muita sujeira na região da pálpebra. Então, aqueles que são adeptos ao produto, se não limparem adequadamente a área ocular, podem provocar irritações, como ardor, lacrimejamento, vermelhidão e acumular mais secreção.

A cola utilizada para fixar também é de grande importância para que não irrite os olhos. Por isso, ela deve ser hipoalérgica, e que não seja muito dispersiva para não cair na superfície ocular e irritar mais ainda.

Cuidado noturno

Dormir com a lente de contato é absolutamente contraindicado, com exceção da lente de contato terapêutica, no qual o oftalmologista coloca e retira no próprio consultório para um tratamento específico da córnea.

“Já que as lentes coloridas não costumam ser feitas com bons materiais, dormir com elas nunca é recomendado”, comenta Aline.

Em relação aos cílios postiços, a doutora explica que alguns de seus pacientes que usam, acordam com mais secreção nos olhos. “Pode haver impurezas aderidas nos cílios, que são capazes de entrar na superfície ocular e correr riscos de irritação e contaminação. Por isso, a recomendação é retirar os cílios postiços e higienizar bem a área antes de dormir”, esclarece a doutora.

Contraindicações

A primeira é a adaptação dos produtos aos olhos. Se ficarem irritados, com ardor, não faz sentido usar tanto a lente quando os cílios postiços.

A curvatura da lente e seu formato deve ser compatível com a superfície ocular, senão, irá irritar cada vez mais os olhos e possivelmente agravará para algo muito mais preocupante.

“Pessoas com alergia ocular, como conjuntivite alérgica, sensibilidade na superfície, como a síndrome do olho seco, além de pessoas com alguma doença na córnea, também devem evitar colocar produtos na região dos olhos”, finaliza a médica.

Consultoria: Dra. Aline Couto, oftalmologista do Dr. Consulta especialista em córnea.