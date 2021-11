Redação João Bidu Óleos essencias famosos: conheça os efeitos de cada um

Para tratar problemas que se manifestam no física e mentalmente, a Aromaterapia foi desenvolvida, há milhares de anos, para ser uma terapia complementar à tradicional.

Ela faz uso das propriedades medicinais das plantas e flores no processo de cura, tanto do corpo quanto da mente e até do espírito. E uma das principais formas de usar essas propriedades é por meio dos óleos essenciais.

Como usar óleos essenciais

Essas substâncias podem ser utilizadas na pele, por meio de banhos e massagens, ou pela inalação, com o uso de difusores de ambiente ou pessoais. Portanto, para aproveitar seus benefícios, coloque algumas gotinhas dessas essências diretamente na pele, no seu banho ou em um colar difusor.

Conheça os óleos essenciais mais famosos e como usufruir de suas propriedades no dia a dia.

Óleos essenciais mais famosos

Manjerona

Esse óleo ajuda na superação dos sofrimentos, das mágoas e até mesmo dos traumas psicológicos mais profundos. Também ajuda no raciocínio e no aumento da confiança. Já os sintomas de ansiedade e estresse podem ser aliviados por meio da sensação de conforto proporcionada por suas propriedades medicinais. A manjerona é perfeita para pessoas hiperativas, para quem tem ciclo menstrual desregulado e no alívio de hematomas, já que estimula o fluxo sanguíneo. Por outro lado, deve-se ter cuidado com as doses, pois o óleo pode diminuir a libido.

Lavanda

O óleo de lavanda é muito conhecido, tanto pela sua prazerosa fragrância, quanto pelos seus efeitos calmantes. É um dos mais usados e combate estresse, tensões nervosas, ansiedade e depressão. Também é um excelente aliado para quem tem problemas de digestão e no tratamento da insônia: coloque uma gota no travesseiro para relaxar e ter uma boa noite de sono.

Alecrim

Está com a mente agitada ou com muito cansaço no corpo? O óleo essencial de alecrim pode te ajudar a aliviar esses problemas. Ele alivia os sintomas de indigestão, eleva o astral, ameniza as dores de cabeça, estimula o crescimento de cabelo e é uma ótima pedida para manter uma rotina de cuidados com a pele.

Laranja

Ajuda no esquecimento das preocupações, traz ânimo e aumenta o empenho de realização dos objetivos – não é à toa que ele é conhecido como “óleo da alegria”. Além disso, também auxilia no combate ao estresse, desânimo, depressão e é um ótimo produto natural para cuidar da pele e do cabelo.

Canela

Você sente que está sem coragem para os desafios do dia a dia? Saiba que esse óleo pode dar aquele empurrão de que você tanto precisa! Além disso, ele pode aliviar resfriados e é ideal para os casos de gripes, além de ser conhecido como um excelente medicamento para conter infecções causadas por vírus e doenças contagiosas.

Alfazema

Para se livrar da negatividade dos ambientes e reduzir as dores de cabeça, aposte no óleo de alfazema. Essa planta proporciona muitos benefícios e pode ajudar na sua saúde, reduzindo a pressão arterial, diminuindo a febre, estimulando a cicatrização e até mesmo estabilizando o batimento cardíaco.

Gengibre

O gengibre é uma raíz rica em nutrientes e, por isso, seu óleo essencial também tem propriedades poderosas para o corpo. Além de melhorar o humor e a disposição, ele impede que a timidez influencie em suas atitudes. Também pode ser usado para tratar náuseas, dores de estômago e doenças respiratórias.

Grapefruit

O baixo-astral às vezes nos pega de jeito, não é? Nesses momentos, o óleo essencial de grapefruit pode fazer uma grande diferença, pois ele ajuda na autoestima e é ideal para combater a tristeza. O seu efeito é restaurador e muito bom contra o estresse, por agir diretamente no sistema nervoso central. Há quem acredite, ainda, que ele tenha propriedades levemente hipnóticas.

Capim-limão

Também conhecido como capim-cidreira, a criatividade e a concentração são desenvolvidas com auxilio desse óleo. Também pode ser usado para combater a celulite, contra a má circulação e a transpiração desregulada. Suas propriedades permitem uma redução das dores do corpo.

Copaíba

Esse óleo é recomendado para o tratamento de doenças de pele, como eczema, psoríase e dermatite, já que contém ação hidratante e capacidade de esterilizar e desinfeccionar lesões nos tecidos. Seus componentes também têm efeito na mente, provocando uma sensação de bem-estar e relaxamento. Também pode aliviar as dores causadas por doenças reumáticas.

