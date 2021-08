Óleos capilares: saiba como usar e quais são as suas principais funções

iStock Os óleos ajudam a manter a beleza e a saúde dos fios

Os óleos essenciais são grandes aliados na beleza, pois, além de tornarem os fios de cabelo mais bonitos, também melhoram a saúde dos cabelos e do couro cabeludo . A tricologista Viviane Coutinho diz que os óleos são excelentes ferramentas usadas tanto nas terapias capilares de forma direta quanto em difusores, proporcionando resultados maravilhosos por meio da aromacologia.

“Está na moda o uso de óleos essenciais como opção para práticas naturais e, também, bastante utilizado nos tratamentos capilares. Cada um possui características específicas e ativos farmacológicos muito concentrados, por isso não é possível passar puro no cabelo, sendo recomendado diluir primeiro em um óleo vegetal, como óleo de abacate ou uva”, explica ela.





O ideal, de acordo com a especialista, é fazer um blend (uma mistura) de 5 ml de um óleo vegetal com 1 a 2 gotas de um essencial. “Colocar no couro e espalhar pela fibra capilar por 20 minutos. Pode ser usado na fibra como reparação de fios antes do banho, podendo deixar por 2 horas”, diz ela, e indica ainda que o tratamento deve ser semanal.

Viviane Coutinho recomenda 10 óleos com diferentes funções que se adequam à necessidade de cada cabelo:

1. Alecrim: tônico capilar, fortalecedor do sistema circulatório, que combate a queda capilar.

2. Manjericão: age sobre o sistema endócrino, induz ao relaxamento e alivia o estresse. Tem propriedades anti-inflamatórias, calmantes e sedativas.

3. Lavanda Francesa: ação tônica, útil em caso de inflamação, dermatites, eczema, psoríase e alopecia areata.

4. Bergamota: protege a pele e o couro cabeludo de rachaduras e fissuras.

5. Melaleuca: distúrbios de oleosidade, caspa, seborreia e dermatites. Atua na eliminação de bactérias causadoras de infecções.

6. Hortelã Pimenta: acelera o metabolismo, combate o cansaço, tonifica, estimula a sensação de bem-estar e trata coceira intensa na pele.

7. Laranja Doce: auxilia na absorção de vitamina C e combate a insônia decorrente de ansiedade. Trata a pele seca, rugas e dermatites.

8. Limão Siciliano: alto teor de vitaminas e excelente para o sistema imunológico. Este óleo estimula glóbulos brancos e combate enfermidades, otimizando a circulação.

9. Sândalo Amyris: o sândalo é uma árvore cuja casca é rica em propriedades medicinais, produz efeito calmante e refrescante na mente e no corpo.

10. Funcho Doce: melhora a circulação e quadros de celulite e retenção de líquidos, pois é diurético e desintoxicante.

