Óleo no rosto faz bem? Especialista explica quais podem ser usados e como

Em todo tempo, acontece a desmistificação de alguns assuntos quando falamos sobre skincare. É o caso de produtos usados ao longo da história com o intuito de deixar a pele do rosto mais bonita e hidratada e que foram deixados de lado, como os óleos, por serem associados ao aumento da oleosidade.

Uma grande bobagem, já que, um dos segredos para deixá-la mais saudável e radiante está escondido exatamente em seu uso tópico. A eficácia pode variar dependendo do tipo de óleo e do tipo de pele de cada indivíduo.

De acordo com o biomédico mineiro, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética, Thiago Martins, a qualidade e a pureza desses produtos desempenham um papel significativo em seus benefícios.

“É fundamental escolhê-los de acordo com o tipo de pele e buscar a orientação profissional para, de forma personalizada, incorporá-los à rotina de cuidados corretamente.”

Confira, abaixo, quais são os mais famosos, suas características e para o que devem ser utilizados.

Óleo de Rosa Mosqueta : Considerado um aliado valioso para a regeneração da pele, Thiago Martins explica que ele é rico em ácidos graxos, anti-inflamatórios e antioxidantes, o que o torna eficaz na manutenção da sua integridade, regeneração e restauração. “É especialmente recomendado para peles maduras e com marcas de expressão, mas pode ser usado por qualquer pessoa que queira melhorar a textura da pele.”

Óleo de Semente de Uva : Conhecido por sua capacidade de hidratar profundamente a pele sem deixá-la oleosa é, de acordo com o biomédico, uma excelente opção para quem já possui pele oleosa, pois é leve e não obstrui os poros. “Além disso, ele é rico em vitamina E, o que o torna um poderoso antioxidante, ajudando a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres.”

Óleo de Melaleuca : Derivado da árvore de melaleuca, é famoso por suas propriedades antissépticas e antibacterianas. “Ele ajuda a estimular a cicatrização de feridas, além de melhorar marcas de queimaduras. É ideal para pessoas com pele propensa a acne, pois ajuda a controlar a oleosidade e reduzir a inflamação, contribuindo para uma pele mais limpa e saudável.”

Óleo de Romã : É extraído da semente da Punica granatum. Rico em vitamina A, C e B5, potássio, polifenóis e ácidos graxos que ajudam na manutenção da barreira cutânea. Ele tem o potencial de reduzir o estresse oxidativo, que leva aos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. É também um aliado do protetor solar, ajudando a potencializar a proteção contra os raios UV. “Pessoas com pele madura ou com sinais visíveis de envelhecimento podem se beneficiar com o uso regular desse óleo”, aconselha Thiago Martins.

O mestre em Medicina Estética explica que o óleo deve ser o último passo do skincare. “O ideal é lavar o rosto, tonificar a pele, aplicar os produtos indicados, como um sérum ou ácido, e, por fim, o óleo. Lembrando que, de dia, o último produto a ser aplicado é o protetor solar.”

É importante ressaltar que, embora ofereçam inúmeros benefícios, é essencial verificar a compatibilidade com o tipo de pele e saber se existe alguma condição pré-existente que possa impedir sua utilização.

Fonte: Mulher