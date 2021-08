Reprodução: Alto Astral Óleo de coco nos cabelos: aliado ou rival?

Se você fica maluca quando o assunto são os cuidados com cabelo, já deve ter ouvido falar na dica de passar óleo de coco nos fios para hidratação e reconstrução, não é mesmo? Queridinho entre as famosas, como Yasmin Brunet, esse óleo vegetal se tornou um dos principais ingredientes de beleza para mulheres que não abrem mão de um cabelo hidratado e bem cuidado.

Por outro lado, com o aumento da sua popularidade no mundo do haircare , também surgiram diversas questões, sejam elas sobre os seus benefícios de uso, indicações, contraindicações, ou até mesmo sobre sua real funcionalidade.

Ajuda no crescimento dos fios

Segundo Joyce Balbino, expert em cabelos, o óleo pode sim ajudar no crescimento das madeixas. “Se aplicado no couro cabeludo em movimentos circulares, ativa a circulação sanguínea e consequentemente o crescimento”, garante.

Cuidado com os cabelos oleosos

Para quem costuma apresentar maior oleosidade no couro e fios, somar mais óleo pode gerar desconforto. Balbino adverte que o uso excessivo em casos sem necessidade pode vir a aumentar a oleosidade do cabelo. “Tudo depende da saúde do fio. É importante analisar e conhecer as necessidades de cada cabelo. Por exemplo, se o cabelo for saudável e sem necessidade de uso, o óleo de coco pode deixá-los secos, pesados e sem movimento”, alerta.

Mas, se os seus cabelos estão ressecados, danificados e são frequentemente expostos ao calor, talvez seja uma boa pedida apelar para os benefícios do óleo de coco!

Fique em alerta com o uso constante do produto

Por ser muito gorduroso, o óleo de coco possui moléculas grandes, difíceis de serem quebradas, ou seja, pode dificultar a dilatação das cutículas e a absorção da água. Porém, não se assuste! Balbino compartilha uma dica para limpeza correta do cabelo: “O ideal é diluir o shampoo em água e aplicar nos fios na hora do banho para limpeza do óleo”, explica.

Uso direto no couro cabeludo

Tome cuidado, pois se não lavado e se deixado em excesso no couro cabeludo, o óleo de coco pode gerar doenças, inflamações e alergias. De acordo com Karen Von Kossel, dermatologista, a melhor forma de usar o óleo é, principalmente, nas pontas do cabelo, melhorando a sua estrutura e dificultando a quebra dos fios. “Ele fornece nutrientes, como a vitamina E e ácidos graxos, os quais aumentam o brilho, diminuem o ressecamento e desembaraçam os fios”, clarifica.

A dermatologista também alerta que quando aplicado no cabelo antes da lavagem, o óleo de coco pode reduzir a perda de proteínas. Ele também pode ser usado antes do shampoo, principalmente em pessoas com cabelos mais secos.

Mas afinal, quais as melhores formas de uso do produto na rotina de cuidados com os fios?

O óleo de coco pode ser usado de diversas formas no dia a dia para proteger e tratar os fios e tem diferentes objetivos.

Na umectação, por exemplo, separe o cabelo em mechas e aplique o óleo de coco em todo o comprimento, deixando agir por ao menos 2 horas. Após isso, lave o cabelo normalmente, sem abusar do shampoo para que não se perca o efeito do óleo. Então, aplique o condicionador. Caso você queira uma umectação ainda mais potente, opte por fazer a umectação noturna, em que se dorme com o óleo nos fios e o mesmo só é retirado na manhã seguinte.

Agora, se o problema for pontas ressecadas, a dica é aplicar o óleo no cabelo antes do banho, como um pré-shampoo, deixe agir durante alguns minutos e lave normalmente. O óleo de coco irá proteger as pontas contra a ação ressecadora do shampoo.

E, para finalizar, ele também pode ser utilizado como potencializador da máscara de hidratação. É só adicionar um pouco de óleo de coco na sua máscara de preferência (não exagerar na quantidade), aplicar nos fios, deixar agir pelo tempo determinado e lavar como de costume.