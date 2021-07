Olavo de Carvalho tem mal-estar súbito durante voo e é internado em São Paulo

Reprodução/Divulgação Olavo de Carvalho

Na manhã desta quinta-feira (8) o escritor de extrema direita Olavo de Carvalho deu entrada na Unidade de Emergência do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), em São Paulo. A internação se deu por conta de um mal-estar súbito ocorrido durante voo dos Estados Unidos para a capital paulista.

Considerado como um guru bolsonarista, Carvalho tem 74 anos de idade e segundo informações do Metrópoles , teria vindo ao Brasil para dar continuidade a um tratamento médico. Olavo estava internado com problemas respiratórios desde abril deste ano , em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, para onde se mudou em 2005.

O paciente, que é cardiopata, está internado em enfermaria, para a realização de exames de avaliação geral e cardiológica, sob coordenação do Prof. Dr. José Antonio Franchini Ramires.

Segundo nota do InCor, Olavo está consciente, comunicativo, com quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados.