Olavo de Carvalho recebe alta após passar por cirurgia na bexiga

Reprodução: iG Minas Gerais Olavo estava internado no InCor, em São Paulo

O influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho recebeu alta neste domingo do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), em São Paulo. Ele tinha sido internado no dia 8 de julho, depois de uma crise de angina, segundo a equipe médica.

Durante a internação, Olavo de Carvalho, de 74 anos, foi submetido a tratamento com remédios para compensação cardíaca, explica nota do InCor. Além disso, o guru do bolsonarismo passou por uma cirurgia de revisão da operação da bexiga a que foi submetido em maio deste ano, nos Estados Unidos.

A operação foi realizada em caráter emergencial no InCor, no dia 13 deste mês. Segundo nota do hospital, o objetivo foi corrigir uma obstrução uretral consequente de um quadro infeccioso recorrente no local da cirurgia anterior.

Segundo a equipe médica que acompanha Olavo de Carvalho, ele deverá seguir em repouso domiciliar, “aguardando conduta para a continuidade do tratamento de seu quadro urológico”.

‘Mal-estar súbito’

Olavo, que é cardiopata, sofreu um “mal-estar súbito” no avião, enquanto viajava dos Estados Unidos para o Brasil , na semana passada. Após desembarcar, ele foi levado de ambulância para a unidade de saúde, que pertence ao Hospital das Clínicas da USP. Ele é acompanhado pelo médico cardiologista José Antonio Ramires.

Apontado como uma voz de forte influência no bolsonarismo, Olavo chegou a ver seus discípulos em postos no ministério do governo, como Abraham Weintraub (Educação) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores). Hoje, porém, o olavista de maior destaque na gestão federal é Filipe Martins, assessor internacional do presidente.





Olavo vive no estado da Virginia, nos Estados Unidos, há quase duas décadas.

O guru do bolsonarismo recebeu alta no mesmo dia de Bolsonaro , que estava internado no Hospital Vila Nova Star , também em São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal.