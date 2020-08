Ok, Google! Assistente agora permite envio de áudios

Unsplash/Mitchell Luo Google Assistente recebe novidades

O Google Assistente está completando três anos de lançamento no Brasil. E para comemorar, o Google está adicionando um novo recurso ao app: a capacidade de enviar mensagens de áudio usando comandos de voz.

Basta abrir o assistente (dizendo “OK Google” ou segurando o botão Home) e dizer algo como “Envie uma mensagem de áudio para João dizendo ‘vou me atrasar'”. O assistente vai perguntar qual app deve ser usado para enviar a mensagem, e permite que você ouça ela antes do envio.

Curiosamente, em um teste que fizemos notamos que o Assistente ofereceu o WhatsApp e SMS como meios de envio, mas não o Telegram , outro app de bate-papo instalado no aparelho.

Segundo o Google , o Assistente já faz parte do cotidiano de milhões de usuários no país de várias formas. De acordo com um estudo recente realizado pelo Google em parceria com a empresa de pesquisa Kantar, 37% dos entrevistados brasileiros usam o Google Assistente pelo menos 3 vezes na semana, sendo que 21% usam diariamente.

“Trabalhamos constantemente para trazer mais recursos ao Google Assistente, para assim torná-lo cada vez mais útil aos brasileiros em seu dia a dia, facilitando a realização de tarefas, por meio da voz e de forma personalizada”, afirma Walquiria Saad, líder de parcerias de produto para o Google Assistente no Brasil.

“Sabemos que o Brasil é o principal país na utilização de mensagens de áudio pelo celular. Esperamos que essa novidade reforce nosso compromisso de deixar a vida das pessoas ainda menos complicada e mais conveniente”, conclui.