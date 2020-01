Oito rótulos da cervejaria Backer estão contaminados, diz Ministério; veja quais

Foto: Reprodução/Internet A faca dentro do pacote de filés

O Procon de São notificou a Seara após um consumidor encontrar uma faca dentro de um pacote de frango congelado da marca. O objeto estava junto aos filés de frango.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a Seara deverá descrever e comprovar por meio de fotografias o processo produtivo do produto Filezinho de Peito (Sassami), da linha Congelados & Soltinhos.

Além disso, também deverá informar o lote, data de fabricação e validade do item; se já coletou e verificou o produto junto ao consumidor e comprovar quais as providências adotadas pela empresa para ressarci-lo.

A marca precisa identificar se houve falha no processo produtivo que possa ter causado o problema e, em caso positivo, quais providências foram adotadas para que não torne a ocorrer.

O consumidor consultou o Procon nas redes sociais e foi informado que quando adquirir alimento e constatar que ele apresenta qualquer problema que o torna impróprio ao consumo, deve solicitar ao fornecedor (comerciante ou fabricante) a sua substituição ou devolução dos valores pagos. A notificação deverá ser respondida em sete dias.

Entenda

O jornalista Gabriel Fuhrmann, de São Paulo, denunciou ontem nas redes sociais ter encontrado uma faca dentro de um pacote de filés de frango

O que eu faço com isso @seara_brasil? O SAC de vocês á desligando na minha cara pic.twitter.com/gsttMzTp8i — Gabriel Fuhrmann (@gabrielfuh_) January 14, 2020

“O que eu faço com isso, Seara?” questionou, no Twitter. Ele reclamou, ainda, que ao buscar explicações teve o telefone encerrado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa. “O SAC de vocês está desligando na minha cara”.