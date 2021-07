Oi vai captar US$ 880 mi em títulos de dívida para futuros investimentos

Fernanda Capelli Oi (OIBR3 e OIBR4) anuncia captação de US$ 880 milhões em títulos de dívida para futuros investimentos

A Oi (OIBR3 e OIBR4), empresa de telecomunicações que está em recuperação judicial, precificou sua oferta no mercado internacional de títulos de dívida na última terça-feira (27), emitidos pela Oi Móvel . O valor chegou a US$ 880 milhões, o equivalente a R$ 4,549 bilhões.

De acordo com o comunicado da operadora, os títulos emitidos têm garantias reais e fidejussórias. Portanto, a expectativa é que a emissão seja finalizada até o penúltimo dia deste mês. Dessa forma, a validade acaba dia 30 de julho de 2026, com juros remuneratórios semestrais de 8,75% ao ano.

Em suma, os recursos adquiridos através dos títulos lançados será direcionado ao pagamento das debêntures da primeira emissão da Oi Móvel. O vencimento da dívida é no começo do ano que vem, no valor principal de R$ 2,5 bilhões.

Plano estratégico da Oi

A receita líquida da empresa fechou em R$18,8 bilhões no ano passado, mesmo em fase de restauração e se desfazendo de seus ativos importantes.

