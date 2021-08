Oi muda nome da InfraCo para V.tal e anuncia possível IPO da nova empresa

Fernanda Capelli Oi (OIBR3) muda nome da InfraCo para V.tal e anuncia possível IPO da nova empresa de fibra óptica

Nesta quinta-feira (5), a Oi (OIBR3) anunciou que sua empresa de fibra ótica terá um novo nome. Dessa forma, a antiga InfraCo passa a se chamar V.tal.

Além disso, a companhia deixou claro a intenção de abertura de um IPO (oferta pública inicial) na Bolsa de Valores (B3). A V.tal conta com um investimento de R$ 30 bilhões até 2025. Através desse aporte, uma nova estrutura de controle já está garantida.

Portanto, a V.tal será a maior empresa em infraestrutura de fibra ótica do Brasil. Com mais de 400 mil km, ela é pioneira em uma rede capilar robusta, assim como uma atuação nacional.

Em suma, parte da rede de fibra recentemente passou por um leilão, no qual o banco BTG Pactual levou 57,9% dos ativos. Porém, agora renasce com uma infraestrutura forte o suficiente para aderir às principais operadoras de telecomunicações do país.

