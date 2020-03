Oficina incentiva busca por soluções criativas para desafios do serviço público

.

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), modernizou o ambiente de virtualização do Data Center do Estado, que fica da autarquia, em Vitória.

Foram adquiridos 16 equipamentos de alto desempenho e um storage de 0.9 PB. A ação aumenta a capacidade de armazenamento de dados, o que contribui para hospedar mais soluções de Tecnologia da Informação (TI) necessárias para a prestação de serviços dos órgãos ambientais estaduais à população.

Este investimento integra o componente de fortalecimento institucional do Sistema de Meio Ambiente, que é composto pela Seama, além da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, uma iniciativa do Governo do Estado financiada pelo Banco Mundial que investiu, somente em modernização tecnológica de TI, um total de R$ 11,4 milhões.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabricio Machado, a parceria com o Banco foi fundamental para tornar este investimento um marco para a modernização tecnológica do Sistema de Meio Ambiente do Estado.

“Quando foram adquiridos os equipamentos sabíamos que um salto de qualidade seria dado, pois estávamos investindo em mais segurança e em um desempenho mais otimizado. Uma mudança que os nossos órgãos ambientais aguardavam há muito tempo. O investimento foi assertivo, pois hoje podemos afirmar que estamos tecnologicamente muito bem equipados”, disse.

Data Center

O investimento foi de R$ 5,23 milhões na aquisição das máquinas que já estão instaladas no Data Center. “Contar com as parcerias de nossos clientes é importante para usarmos os recursos públicos de forma inteligente. Isso é essencial para mantermos as informações dos órgãos estaduais com um elevado grau de disponibilidade”, acrescentou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.

Considerado uma referência nacional no setor público de TI, o Data Center foi inaugurado em outubro de 2010. O local prioriza garantir a segurança das informações dos órgãos estaduais e de softwares relevantes para o Poder Executivo, como o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siarhes), o Sistema Eletrônico de Protocolo (SEP) e o Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga).

O ambiente se caracteriza por apresentar um alto nível de segurança dos dados. Um bom exemplo é a sala cofre de 159 metros quadrados, que tem recursos de combate a incêndio, a vandalismo, a roubos e a inundações. Para evitar problemas na disponibilidade das informações, o Data Center tem dois geradores que garantem o funcionamento do local, mesmo que haja falta de energia por um longo período.

