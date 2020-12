Oficiais participam de instruções a cavalo nas areias de Camburi

Os oficiais matriculados no curso Gestão de Cavalaria participaram de uma aula diferente na manhã desta quarta (2). A cavalo, eles patrulharam as areias da praia de Camburi para vivenciarem, na prática, as potencialidades do uso dos equinos nos eventos que acontecem à beira mar na Grande Vitória e no interior do estado.

Durante as instruções, os oficiais realizaram reprises das formações e evoluções empregadas em situações de controle de distúrbios civis, além de caixas e escoltas destinadas a manejar aglomerações de pessoas tão comuns em eventos de grande concentração de público que ocorrem nos balneários capixabas durante o período de verão. Dentre as potencialidades estão a maior ostensividade do militar a cavalo e a facilidade no deslocamento pelas areias, uma vez que a cavalo os policiais podem percorrer aproximadamente 6 km por hora e cobrir uma grande área.

Para o comandante do Regimento de Polícia Montada (RPMont), tenente-coronel Menegatti, as instruções nas areias trazem benefício tanto para a cavalhada como para os oficiais, já que possibilita o fortalecimento da musculatura dos equinos e auxilia no planejamento das ações da PM para o verão que se aproxima. “Dentre os oficiais alunos estão os comandantes das Companhias Independentes de Jardim Camburi e de Feu Rosa que agora conhecem um pouco mais das potencialidades da Cavalaria e podem ajudar no planejamento para o melhor emprego da Cavalaria nos balneários de Vitória e Serra”, destacou.

O Curso Gestão de Cavalaria teve início no dia 9 de novembro e o encerramento está previsto para o dia 9 de dezembro. Após um mês de instruções e 124 horas/aulas os oficiais perpetuarão a máxima: “Sempre haverá uma Cavalaria!”, afinal estão conhecendo a importância do Regimento de Polícia Montada, suas potencialidades, as necessidades logísticas veterinárias e o Sistema de Manutenção de Equinos da PMES, destacou o tenente-coronel Menegatti.

