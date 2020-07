Oficiais militares do 4º Batalhão recebem moção de aplauso da Câmara de Vereadores de Vila Velha

.

Na manhã da última terça-feira (14), o Batalhão de Policiamento de Trânsito realizou a Operação Cavalo de Aço na Rodovia do Sol.

A fiscalização foi concentrada em fiscalizar condutores de motocicletas e de veículos com sistema de combustão GNV – Gás Natural Veicular.

Os pontos de abordagem ocorreram em frente ao Posto da Barra do Jucu e da 3° Ponte, onde há grande fluxo de veículos e condutores que puderam presenciar a ação policial que teve o objetivo de conferir maior segurança para os usuários da via pública.

Nos pontos de abordagem foram fiscalizados os registros e homologação de Kit Gás, condutores com documentos de porte obrigatório e em situação regular, veículos com equipamentos regularizados, dentre outros tipos de infrações.

Foram abordados mais de 200 veículos, dentre eles cerca de 73 motocicletas. Foi confeccionado um total de 61 AITs, sendo verificados com maior frequência os condutores que: dirigiam sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança; conduziam veículos sem estar devidamente licenciados; e transitavam com veículo e/ou carga com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, sem autorização.

Também foram observados veículos sem o registro do sistema GNV e condutores que aparentaram ter feito uso de bebida alcoólica e se recusaram a efetuar o teste de alcoolemia.

A fiscalização contou com uso das aeronaves remotamente pilotadas (drones) e com o Leitor Óptico de Caracteres (OCR) para detectar condutores que tentassem se evadir das abordagens ou veículos com restrição de furto/ roubo.

“O condutor precisa estar consciente da importância de ter seu sistema GNV registrado e regularizado, pois caso contrário colocará não só a própria vida em risco como a de sua família e até outras pessoas” ressaltou o comandante do Batalhão de Trânsito, tenente-coronel Glariston Fonseca do Nascimento.

O BPTran reforça seu compromisso de preservar e cuidar de vidas nas vias do Espírito Santo.

