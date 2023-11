Oficiais da PMES realizam visita técnica à PMSC

A Polícia Militar do Espírito Santo realiza um investimento na capacitação técnica de seu efetivo e enviou uma comitiva de 38 oficiais para visita técnica à Polícia Militar de Santa Catariana (PMSC).

O Estado da Região Sul do país foi escolhido por reunir características socioeconômicas semelhantes às existentes no ES, como vocação para o comércio exterior, dimensão territorial, tamanho de população e origens imigratórias.

O objetivo com o intercâmbio é conhecer as experiências de uma das polícias com o maior tempo de implantação do termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e que se destaca em projetos na área da tecnologia e maximização da eficiência policial.

No primeiro dia de trabalho em solo catarinense, a comitiva formada por dois oficiais superiores e quarenta e dois capitães recém-formados no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO 2023), foi recepcionada na sala do Conselho Estratégico pelo coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, comandante-geral da PMSC. O oficial apresentou à instituição e os desafios superados nos últimos anos que colocaram a PMSC na vanguarda da aplicação de tecnologias nas atividades policiais.

A corporação é pioneira no uso de ferramentas como o TCO e na elaboração de aplicativos para registros de incidentes. Ações, que segundo o comandante geral, otimizaram a atuação dos policiais, sendo primordiais para a redução de índices de violência mesmo em um contexto de diminuição de efetivo.

Após a fala do coronel Pezolato, ocorreu a palestra com o tenente-coronel Frederick Rambusch, secretário de Coordenação de Operações da PMSC que enumerou um conjunto de estratégias referentes ao policiamento em locais turísticos, inspeções prévias para lançamento do policiamento em eventos e parcerias com instituições da sociedade civil como a Federação do Comércio de Santa Catarina (Fecomércio-SC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

No final tarde, a comitiva foi convidada a assistir de uma das palestras do VI Seminário Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Pública. O evento é organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Departamento de Gestão do Conhecimento (EGC), e contou com a participação de corporações militares e civis ligadas a segurança pública e defesa social de estado como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, entre outros.

A visita à Santa Catarina se encerrará na próxima sexta-feira (24). São previstas ainda palestras com representantes do Estado Maior Geral, Escritório de Projetos, Diretoria de Pessoal e Diretoria de Apoio Logístico e Finanças.

A expectativa do tenente-coronel Leonardo Nunes Barreto, chefe da comitiva capixaba é de que o investimento realizado pelo Estado retorne na forma de novos projetos de policiamento e bons exemplos em gestão inovadora.

“O contato com os oficiais da PMSC e a visualização in loco dos projetos auxilia na consolidação dos conhecimentos vistos ao longo do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). A expectativa é que após o contato com essas experiências os oficiais que compõe a comitiva, que atualmente ocupam o nível tático na PMES, possam ter mais ferramentas para comandar as companhias e seções, bem como assessorar seus comandantes diretos. Isso irá refletir na forma de melhorias substanciais em termos de manutenção da ordem pública nos diversos municípios capixabas”.

“Essa última atividade completa o ciclo de aperfeiçoamento necessário para o ingresso desses capitães ao nível estratégico. Momento no qual as experiências de gestão serão ainda mais necessárias ao serem promovidos aos postos de major na Corporação”, finalizou o oficial.

