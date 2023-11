Oficiais da PMES participam de seminário em Minas Gerais

Entre os dias 13 e 15 de novembro de 2023, os capitães Stein e Moretheson, integrantes da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária da PMES participam do Seminário de Proteção Escolar em Jaboticatubas, Minas Gerais.

Durante o evento, serão realizadas diversas palestras com temáticas sobre os problemas no ambiente escolar, decorrentes de drogas lícitas e ilícitas. Também serão apresentadas boas práticas na rede de segurança escolar de Santa Catarina, bem como as ações desenvolvidas pelo Ministério Público de MG no enfrentamento à violência no ambiente escolar, dentre outras, inclusive difundindo conhecimentos e doutrinas do Proerd, visando discutir formas para mitigar e reduzir riscos e violências nos ambientes escolares.

Para o diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, coronel Tomé, “é essencial a participação do Espírito Santo, sobretudo de militares dessa Diretoria, em eventos referentes a essa temática, propiciando uma melhora no atendimento pela PMES à população capixaba”, destacou.

