Oeste o lanterna da Série B reage e detona avaí por 3 a 0

O Oeste, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu respirar na competição após superar o Avaí nesta segunda (30), no estádio da Ressacada, em jogo válido pela 25ª rodada da competição.

Logo no início da segunda etapa, Fábio recebeu cruzamento forte de Gustavo Salomão para abriu o placar para os visitantes. Mais tarde, Pedrinho recebeu na cara do gol e deu uma cavadinha para ampliar o resultado. Ainda deu tempo de Pedrinho anotar o terceiro do Rubrão.

Mesmo com a vitória, o Oeste segue na lanterna do campeonato, com 15 pontos. O Avaí perde a chance de colar no pelotão do G-4 e fica em 7º lugar, com os mesmo 36 pontos.