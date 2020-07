Odebrecht: EUA prende filhos do ex-presidente do Panamá por lavagem e suborno

Reprodução Twitter @nypost Filhos ex-presidente panamenho Matinelli





Mais um desdobramento dos casos que arrolam a construtora brasileira. Os promotores norte-americanos acusaram dois filhos do ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli por suborno e lavagem de dinheiro ligados à Odebrecht, segundo uma queixa federal não divulgada nesta segunda-feira.

Luis Enrique Martinelli, 38, e Ricardo Alberto Martinelli, 40, foram presos no início do dia na Cidade da Guatemala enquanto tentavam embarcar em um voo para o Panamá e enfrentavam extradição para os Estados Unidos, informou a polícia da Guatemala em comunicado.

Apesar do silêncio do porta-voz da família Martinelli sobre as acusações, um comunicado após a prisão que estava trabalhando para garantir que os filhos tenham assistência legal na Guatemala e possam transferir os procedimentos para o Panamá.

A Odebrecht esteve no centro de um amplo escândalo de corrupção na América Latina, descoberto em 2014, no qual a empresa pagou mais de US $ 700 milhões em subornos a funcionários do governo em vários países.

Por sua vez, o Departamento de Justiça dos EUA disse em comunicado que os filhos Martinelli são acusados ​​de intermediários pelo pagamento de suborno de US $ 28 milhões da Odebrecht a uma autoridade de alto escalão do Panamá entre 2009 e 2014, período em que seu pai estava no cargo. .

A denúncia criminal apresentada no tribunal federal do Brooklyn, Nova York, em 27 de junho, descreveu os irmãos como “parentes próximos” do funcionário, sem fornecer mais detalhes. Alega-se também que o par gerenciava contas bancárias secretas sob nomes de empresas shell para facilitar o pagamento dos subornos, com muitas transações feitas através de bancos americanos.

O ex-presidente Martinelli e seu sucessor, Juan Carlos Varela, foram proibidos na semana passada de deixar o Panamá enquanto estavam sob investigação por lavagem de dinheiro em casos separados de corrupção.





