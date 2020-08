Odair Hellmann comanda Fluminense contra o Bragantino nesta quarta

O Fluminense confirmou, nesta terça-feira (18), que o técnico Odair Hellmann vai comandar a equipe na partida contra o Bragantino, nesta quarta-feira (19), às 19h15min (horário de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid. O clube informou que o treinador testou negativo para o novo coronavírus (covid-19) e poderá acompanhar a equipe durante os 90 minutos.

No entanto, Odair Hellmann só poderá viajar para Bragança Paulista na própria quarta-feira (19), uma vez que ele precisa respeitar o protocolo da competição. O documento estabelece 10 dias de isolamento após qualquer resultado positivo, mesmo em casos assintomáticos, e também quando a contraprova confirma negativo para a doença. o novo coronavírus.

O técnico do Fluminense não participou do jogo contra o Internacional, disputado no último domingo (16), no Maracanã e com vitória do Tricolor por 2 a 1, de virada. O auxiliar Maurício Dulac comandou a equipe do banco de reservas.

Há duas versões diferentes sobre quando o teste positivo de Odair Hellmann teria sido divulgado. De acordo com o Fluminense, o clube só soube do resultado no domingo (16). Já a CBF alega que o resultado estava disponível desde o último dia 13.

No domingo (16), momentos antes da partida contra o Internacional, a assessoria de imprensa do Fluminense emitiu uma nota informando o afastamento do treinador. De acordo com a nota, Odair Hellmann foi submetido a três testes, nos dias 6, 9 e 13 de agosto. No dia 9 de agosto, o técnico fez tanto o teste sorológico quanto o PCR para estar apto a comandar a equipe contra o Palmeiras no último dia 12. O teste sorológico deu negativo, já o PCR deu positivo.

O Fluminense alega que só soube do resultado positivo do técnico no domingo (16) e que, desde o dia 13, passou a ser responsável pelos testes para o credenciamento de profissionais para partida contra o Internacional. Nos exames realizados pelo próprio Fluminense no dia 13, Odair Hellmann testou novamente negativo. Em resposta ao site Globoesporte.com, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota afirmando que o resultado positivo do treinador foi disponibilizado no dia 13.

“A CBF esclarece que, diferentemente do noticiado, o teste positivo para covid-19 do técnico Odair Hellmann, realizado pelo Hospital Albert Einstein, foi disponibilizado ao Fluminense no dia 13 de agosto, às 11h32, no sistema de divulgação de resultados oficial do hospital”.

De acordo com o Fluminense, o exame foi colhido no dia 9 de agosto. Ainda que o resultado positivo tenha sido disponibilizado no dia 13, o teste de Odair Hellmann não foi divulgado antes da partida contra o Palmeiras, realizada o dia anterior. Como o exame foi colhido no dia 9 de agosto, o técnico não vem comandando os treinos do Tricolor e só estará à disposição da equipe para a partida contra o Bragantino.