OceanGate suspende novas expedições após implosão do Titan

Twitter/@OceanGate – 24.12.2021 OceanGate

A empresa OceanGate, responsável pela construção do submersível Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic, anunciou nesta quinta-feira (06), que suspendeu todas as atividades. O submarino implodiu deixando cinco pessoas mortas.

No comunicado, a empresa diz apenas que a “OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração”. Ela pode ser encontrada na página da internet da empresa.

No último mês, o Titan fazia uma viagem aos destroços do Titanic, com cinco pessoas formando a tripulação. Após 1 hora e 45 minutos, ele perdeu a comunicação com a base, iniciando uma busca pelo submersível durante quatro dias. Após o período de reserva de oxigênio, as buscas encontraram vestígios da carcaça do Titan, que concluíram que o submersível implodiu, matando toda a tripulação.

Desde o episódio, a empresa não havia se posicionado acerca de futuras expedições. Neste breve comunicado, ela não esclarece se num futuro irão retornar com as viagens com turistas, e nem se irá participar das investigações Vale ressaltar que uma das vítimas era o CEO da OcenaGate.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá estão investigando as possíveis causas para a implosão, que não estão claras.

