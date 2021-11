OCB apresenta ações de apoio a cooperados

O trabalho da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) para alavancar as unidades nos estados foi apresentado pela coordenadora de inovação do Sistema OCB, Samara Araújo, em reunião virtual do colegiado de cooperativismo, que aconteceu nesta terça-feira (16).

A coordenadora falou sobre o projeto Somos Coop, criado em 2019 e cuja finalidade é promover as cooperativas do sistema nos estados, visando o aumento da produtividade. O projeto é baseado em comunicação, governança, intercooperação, mercado, inovação e representação.

A iniciativa investe em educação empreendedora dos cooperados por meio de plataformas on-line que ofertam 30 cursos em diversas áreas do aprendizado a mais de 15 mil inscritos em todo o território nacional.

Outra ferramenta voltada para educação dos cooperados é o Conexão Coop, portal que capacita cooperados por meio de feiras, rodadas de negócios, encontros importantes e construção de relacionamentos corporativos, com foco em inteligência de mercado e futuro.

Segundo Samara, é necessário fazer com que a sociedade conheça e se interesse pela atividade cooperativa e o consumo consciente. Ela explica que o projeto conta com mais de 800 unidades cooperativas engajadas.

Fotos da reunião virtual

“Precisamos mostrar aos cooperados como os acontecimentos globais impactam as cooperativas. Para isso, precisamos fortalecer a imagem da atividade cooperativista nos estados. Quanto mais a sociedade reconhecer o valor que o cooperativismo tem, mais a sociedade vai entender a importância desse segmento”, disse.

Segundo o presidente da comissão, deputado Pr. Marcos Mansur (PSDB), a atividade é promissora, mas é preciso enfrentar os gargalos que impedem o crescimento do setor no estado.

“O cooperativismo tem produtos de excelência, principalmente aqui no Espírito Santo. Por isso, saber o que o sistema cooperativista tem a oferecer é muito importante. Um dos maiores desafios é fazer o cooperativismo deslanchar e ocupar o lugar que ele merece. A gente sabe que ele é uma grande força de desenvolvimento. Temos empresas que se destacam e a gente fica feliz. As cooperativas produzem muito bem, mas o nosso maior desafio é a execução do plano de negócios, da venda, da comercialização”, explicou.