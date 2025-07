Observatório do Turismo realiza pesquisa durante o Festival de Inverno de Guarapari 2025

O Festival de Inverno de Guarapari 2025 acontecerá em dois finais de semana: a partir desta sexta-feira (18) a domingo (20), e no próximo final de semana, de sexta-feira (25) a domingo (27). Durante a programação, a Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, realizará uma pesquisa com o objetivo de identificar o perfil dos visitantes que estarão na cidade para prestigiar o evento.

Coordenada pela Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Setur, a pesquisa busca conhecer o perfil de turistas e excursionistas que participam do festival, além de entender como se organizam para a viagem, sua experiência no evento e os gastos realizados.

O estudo será feito pela empresa Leal M Opinião e Mercado, contratada pela Setur e serão entrevistadas 400 pessoas, com 18 anos ou mais, desde que não residam em Guarapari.

O resultado estará disponível em breve no site do Observatório do Turismo: https://observatoriodoturismo.es.gov.br/eventos-2025

