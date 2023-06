Observatório de Tuberculose desenvolve estratégias inovadoras de combate à doença

A tuberculose é uma das doenças mais antigas do mundo. Apesar de todo avanço na saúde, ela ainda segue fazendo novos casos ano a ano. No âmbito global, o Brasil foi, em 2022, o País com maior número de casos notificados nas Américas, segundo dados do Ministério da Saúde. Diante desse cenário, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), e em parceria com o Laboratório de Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), desenvolveu o Observatório de Tuberculose no Espírito Santo, o “Observa TB”.

O “Observa TB” tem por objetivos realizar a pesquisa e a formação de profissionais da saúde, além de criar tecnologias para o enfrentamento da doença, que, só no Espírito Santo, notificou 715 novos casos em 2023. Em 2022, foram 1.682 novos casos, durante todo o ano.

Entre as estratégias desenvolvidas pelos profissionais que atuam no projeto, tem-se a formação dos profissionais da saúde quanto à doença, incluindo a análise, por meio de pesquisa documental, de iniciativas de proteção social passíveis de serem aplicadas à população com tuberculose.

A coordenadora do projeto, Carolina Maia Martins Sales, pontuou que o “Observa TB” também atua nos indicadores de saúde, que são ferramentas para mensurar o estado de saúde da população. Os indicadores operacionais da tuberculose são indicadores relacionados à operacionalização do cuidado ao paciente com tuberculose.

“Estamos atuando na análise do suporte social ofertado a esses pacientes e também no acompanhamento do tratamento da doença, por meio da integração do SUS (Sistema Único de Saúde) e do Sistema Único de Assistência Social no cuidado ao paciente com tuberculose. Além disso, o projeto contribui para fortalecer o ensino e a pesquisa, com a aquisição de novos conhecimentos, a partir de estudos e práticas que envolvam a cooperação técnica e científica”, detalhou Carolina Sales.

Para o fortalecimento das ações e visando a fomentar a participação da mobilização social na pesquisa e na construção da intersetorialidade entre movimentos sociais no Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o “Observa TB” pretende pactuar, com os 78 municípios, o protocolo de procedimentos entre os serviços de saúde de promoção e tratamento de cuidados à doença.

Além disso, os pesquisadores do “Observa TB” buscam implementar o Acordo de Cooperação Técnica nº 60/2021 entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Saúde, que visa ao planejamento, monitoramento, execução e avaliação de ações entre o SUS e o SUAS relacionadas à inclusão social da pessoa em situação de vulnerabilidade com tuberculose.

Mais sobre o “Observa TB”

Desenvolvido em uma parceria entre o ICEPi e a Ufes, o “Observa TB” foi implementado em setembro de 2022 e faz parte do Programa de Qualificação das Redes de Vigilância em Saúde (PQRVS) do Instituto. O programa de inovação visa a tornar os serviços de saúde mais modernos e resolutivos, por meio da qualificação das redes de Vigilância em Saúde no Espírito Santo, e por meio de ações que envolvam formação, estudos, pesquisas, implantação de processos inovadores e desenvolvimento de soluções com transferência de tecnologia.

