Obras no desvio são concluídas e trânsito na BR-101 é liberado em São Mateus; vídeo

A interdição total aconteceu na última segunda-feira (19), quando uma cratera se abriu no local

O trânsito no km 71, da BR-101, em São Mateus, voltou a fluir em ambos os sentidos, após liberação do desvio construído no local pela concessionária Eco101. O tráfego no local foi liberado na manhã deste sábado (24).

O desvio, construído ao lado da rodovia, será utilizado até que as obras no trecho – que sofreu erosão devido às fortes chuvas – sejam concluídas no percurso original da rodovia (cerca de 60 dias).

Para manter a segurança de todos, a concessionária orienta que motoristas trafeguem com atenção e respeitem as sinalizações existentes. Com essa liberação, não há mais pontos de interdição total na BR-101 e motoristas poderão cruzar novamente o Espírito Santo de norte a sul pela rodovia.

A concessionária responsável pela administração da via, informou que a obra para reparo deve demorar cerca de 60 dias.

“Equipes da concessionária foram acionadas imediatamente e iniciaram as intervenções no local para a construção de um desvio provisório para ambos sentidos, que deve ser liberado em cerca de sete dias”, afirma a empresa.

Vídeo: