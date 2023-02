Obras do Complexo Viário de Carapina: interdição no trânsito nas noites e madrugadas neste fim de semana

Motoristas que forem trafegar pela Rodovia das Paneleiras neste fim de semana devem ficar atentos. Para o avanço das obras da construção do viaduto do novo Trevo de Carapina, na Serra, o trânsito será totalmente interditado por algumas horas.

A primeira interdição será às 22h desta sexta-feira (24), na altura do Apart Hospital sentido Vitória. O trânsito será liberado às 05h do sábado (25). A recomendação é que os motoristas que saiam da Serra sigam pela Avenida João Palácio e em seguida, pela Av. Norte Sul.

Também deverão desviar e seguir pelo percurso indicado os motoristas que tenham Vitória como destino entre 22h do sábado e 05h deste domingo (26).

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) destaca que essas interdições são fundamentais para o lançamento das vigas de sustentação do assoalho e da estrutura de apoio das formas das lajes do viaduto.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, as Guardas Municipais de Vitória e da Serra e a Polícia Rodoviária Federal prestarão apoio à equipe responsável, orientando e dando apoio aos motoristas nos trechos durante as interdições.

As obras do Complexo Viário de Carapina são prioritárias para o Governo do Estado na área de mobilidade e tiveram início este ano. Com investimento R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de viaduto e outras melhorias numa das principais vias de ligação entre Vitória e Serra.

O trecho da Rodovia das Paneleiras passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios). Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Semobi

Karla Danielle Secatto

(27) 3636-9617 / 99697-6783

[email protected]

Fonte: Governo ES