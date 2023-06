Obras devem transformar Ladeira do Besouro em ponto turístico em São Mateus

O Projeto para as obras de contenção e revitalização da Ladeira do Besouro e seu entorno já está em fase de planilhamento, e a proposta é, além de devolver a segurança, impedindo novos deslizamentos e permitindo o retorno dos moradores às suas casas, potencializar a vocação turística da região, que terá novamente um mirante como seu principal atrativo. As ações estão sendo acompanhadas de perto pelo prefeito de São Mateus, Daniel Santana.

“Vamos utilizar o sistema de muro gabião, que tem baixo impacto ambiental, pois mantém o crescimento da vegetação ao seu redor e não utiliza concreto ou argamassa, auxilia na redução da velocidade da água e possui um ótimo custo benefício” – relata o secretário municipal de Defesa Social, Coronel Wagner.

O secretário acrescenta que “uma vez restabelecida a estabilidade da encosta poderemos fazer as outras obras, para a revitalização em si, o que inclui, por exemplo, a construção de um novo mirante.”

RETORNO DOS MORADORES

Em relação aos prazos para licitação e para execução da obra, o prefeito Daniel Santana determinou o máximo de celeridade, desde que dentro da legalidade e atendendo aos mais rígidos critérios da Engenharia:

“Com o término das obras, os proprietários das casas que estão temporariamente interditadas poderão retornar, e só assim vamos acabar de vez com o sofrimento dessas pessoas, que estão fora de seus lares desde os temporais do final de 2022. E isso só está sendo possível graças à nossa parceria com o governador Renato Casagrande.”

O valor do investimento para essa fase da intervenção é cerca de R$ 51 milhões e será custeado pelo Governo do Estado,.