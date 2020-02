Obras da Calçada da Fama entram na fase final e espaço será inaugurado em março

A Calçada da Fama, que vai homenagear grandes atletas e personalidades do esporte capixaba, está em fase final de construção. Localizada no entorno do ginásio poliesportivo Paulo Valiate Pimenta, na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a Calçada da Fama será inaugurada em março, cuja data será definida nos próximos dias.

Com o objetivo de eternizar feitos que elevaram o nome do Espírito Santo no meio do esporte, a Calçada da Fama vai homenagear dez atletas em seu início. Entre eles estão, Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia; Nilo Etienne Duarte (in memorian), incentivador do futsal no Estado; Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding; e Venicius Ribeiro, o Buru, eleito o melhor jogador de futebol de areia do mundo em 2007.

Ciente da importância da obra para a memória do esporte capixaba, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, comemorou a entrega do espaço.

“É muito gratificante para a Sesport concluir a Calçada da Fama, pois foi um trabalho idealizado e realizado com muito apreço, para eternizar alguns dos nomes que contribuíram positivamente para o esporte capixaba. O espaço foi planejado para que toda comunidade possa conhecer e prestigiar esses atletas e suas conquistas durante as carreiras”, afirmou Abreu.

A lista completa, com os nomes dos dez contemplados e suas respectivas modalidades e conquistas, pode ser conferida abaixo.

Atletas contemplados:

Geovani Silva – Futebol

Currículo: Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), Campeão da Copa do Mundo Sub-20 (1983);

Venicius Ribeiro (Buru) – Futebol de areia

Currículo: Melhor jogador do mundo em 2007 e cinco vezes campeão da Copa do Mundo (2000, 2004, 2006, 2007 e 2009)

Fábio Luiz Magalhães – Vôlei de Praia

Currículo: Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), campeão mundial em 2005

Neymara Carvalho – Bodyboarding

Currículo: Pentacampeã mundial de bodyboarding (2003, 2004, 2007, 2008 e 2009)

Tayanne Mantovaneli – Ginástica Rítmica

Currículo: Três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio (2007) e medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003).

Frank Brown – Voo Livre

Currículo: Doze vezes campeão brasileiro e quatro vezes recordista mundial de voo à distância (2007,2012² e 2015)

Daniel Mendes – Paratletismo

Currículo: Medalha de ouro no revezamento 4×100 rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016), prata nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012) e bronze nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016)

Juliétty Tesch – Vela

Currículo: Hexacampeã Brasileira de vela, classe Laser. Árbitra da final da modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio (2016).

Alison Cerutti – Vôlei de Praia

Currículo: Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio (2016) e prata em Londres (2012). Quatro vezes eleito Rei da Praia.

Nilo Etienne Duarte – in memorian

Currículo: Criou a Federação Espírito Santense de Futsal em 1984 e foi maior incentivador da modalidade no Estado.

