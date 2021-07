Obra com símbolos nazistas e suposta assinatura de Hitler tem venda proibida

Reprodução A obra com símbolos nazistas que seria leiloada virtualmente

Um leilão virtual que seria realizado nesta sexta-feira, 23, de um quadro contendo símbolos e ornamentos nazistas foi cancelado pelo justiça do Rio de Janeiro. A obra tem um broche com imagem de uma suástica e a frase “the strange loves of Adolf Hitler” [“os estranhos amores de Adolf Hitler”, em português], com uma assinatura que supostamente seria dele. A liminar da Justiça foi deferida acatando um pedido da Federação Israelita do Rio (Fierj). As informações são da “Folha de S. Paulo”.

Em sua decisão, a juíza Angelica dos Santos Costa cita que há uma “situação fatídica que gere prejuízo à parte requerente e a toda comunidade judaica e outras vítimas do holocausto”. Para a magistrada, “há que se ponderar que foram relatados fatos graves envolvendo a comercialização de objeto ligado ao nazismo, tornando ainda mais urgente a medida pleiteada”.

A juíza determinou também a busca e apreensão do quadro. “Há que se destacar que a medida se torna assaz importante posto que se trata de artefato que remete ao nazismo, o qual pode ser usado de forma escusa para propagar ideias antissemitas”, cita a decisão.

A Fierj recebeu a denúncia na última quinta-feira. Em sua petição, a federação destaca que a obra não é do do período nazista mas, sim, um “verdadeiro produto apologélico do pensamento histlerista”.