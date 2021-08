Óbitos em acidentes com bicicletas em São Paulo tem redução de 43,6%

Divulgação Mortes envolvendo ciclistas tem redução de 43,6% entre os meses de julho de 2020 e julho de 2021

Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Ciclista (19 de agosto), um levantamento elaborado pelo sistema Infosiga do Respeito à Vida, programa do Governo de São Paulo gerenciado pelo Detran-SP, mostra que houve uma queda no número de óbitos envolvendo ciclistas no Estado.

A redução foi de 39 para 22 mortes , um índice de 43,6% a menos no Estado, contemplando os meses de julho de 2020 e julho de 2021. Já no acumulado dos sete primeiros meses de 2020 e 2021 houve uma baixa de 15,2% nas fatalidades, de 237 para 201.

Homenagem

A data de 19 de agosto foi estabelecida como Dia Nacional do Ciclista em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison , de 25 anos, que foi atropelado em 2006 enquanto pedalava no Eixo Sul. Em novembro de 2017, por meio da Lei Federal 13.508, a data foi oficializada.